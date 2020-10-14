Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»

Дима Билан рассказал в инстаграме, что исполнил «Песенку крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка».
По словам певца, запись известной композиции Владимира Шаинского на слова Александра Тимофеевского, которую в анимационной ленте исполнял Владимир Ферапонтов, прошла для студии «Союзмультфильм» и «Русского радио».
Билан не уточнил подробностей будущего спецпроекта, но отметил:
Исполнять легенду всегда радостно!
Мультфильм «Чебурашка» 1972 года стал одной из анимационных историй, снятых по произведениям Эдуарда Успенского. Также свет увидел мультсериал «Чебурашка и крокодил Гена». Главные роли в нем озвучивали Василий Ливанов и Клара Румянова.
Ранее, отметим, стало известно, что про Чебурашку снимут полнометражный фильм. Начало съемок семейной комедии запланировано на 2021 год, премьера — на 2022-й.