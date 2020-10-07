Про Чебурашку снимут полнометражный фильм

Кадр из сериала «Чебурашка и крокодил Гена»

Придуманный Эдуардом Успенским персонаж Чебурашка станет героем полнометражной семейной комедии. Появиться на экране герою помогут современные компьютерные технологии. Сюжет будущего фильма пока неизвестен, над сценарием работают создатели трилогии «Последний богатырь». Режиссерское кресло займет Дмитрий Дьяченко. Руководитель авторской группы Виталий Шляппо рассказал, чего ждать зрителям:

Наше кино не будет буквальной экранизацией старой истории, у нас точно не будет говорящих крокодилов, но Чебурашка будет живым, теплым, озорным ушастым зверьком.

Продюсер Эдуард Илоян, в свою очередь, отметил, что перед командой фильма стоит «очень амбициозная и ответственная задача создать по-настоящему доброе семейное кино про любимца миллионов зрителей». Он также назвал Чебурашку одним из «национальных символов».

С 1969 по 1983 на экраны выходил популярный и любимый зрителями мультипликационный сериал «Чебурашка и крокодил Гена» по мотивам произведений Успенского о персонаже. Главные роли озвучили Василий Ливанов и Клара Румянова. В 2009 году Чебурашка получил новую жизнь в Японии, став героем анимационного фильма Макото Накамуры.

Начало съемок новой комедии запланировано на 2021 год, премьера — на 2022-й.