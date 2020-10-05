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5 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»

Московской публике представили новый спектакль по произведению Евгения Гришковца
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Фото: Даниил Примак, Егор Комаров

В Московском театре «Современник» прошла премьера спектакля «Собрание сочинений», поставленного по новой пьесе Евгения Гришковца. По красной дорожке мероприятия прошел сам писатель и драматург, а также Юлия Меньшова и Игорь Гордин, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Мария Ивакова, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Андрей Бурковский, Ольга Ефремова («Марафон желаний») и другие знаменитости.

Спектакль «Собрание сочинений» на сцене театра поставил художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков. В пьесе эмоции и переживания автора плавно перетекают в философские размышления. Среди актеров, задействованных в постановке, — Марина Неелова, Никита Ефремов, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Максим Разуваев.

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