Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»

Фото: Даниил Примак, Егор Комаров
В Московском театре «Современник» прошла премьера спектакля «Собрание сочинений», поставленного по новой пьесе Евгения Гришковца. По красной дорожке мероприятия прошел сам писатель и драматург, а также Юлия Меньшова и Игорь Гордин, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Мария Ивакова, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Андрей Бурковский, Ольга Ефремова («Марафон желаний») и другие знаменитости.
Спектакль «Собрание сочинений» на сцене театра поставил художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков. В пьесе эмоции и переживания автора плавно перетекают в философские размышления. Среди актеров, задействованных в постановке, — Марина Неелова, Никита Ефремов, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Максим Разуваев.