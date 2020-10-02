Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»

Кадр из фильма «Джентльмены»

ТАСС, 2 октября. Британский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентльмены» на базе американской студии Miramax. Об этом сообщил журнал Deadline. По данным издания, криминальная комедия изначально задумывалась как сериал и теперь вернется в этот формат.

Гай Ричи станет не только режиссером и сценаристом проекта, но также выступит в роли продюсера вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми сотрудничал при съемках полнометражной ленты.

Фильм «Джентльмены» вышел в российский прокат 13 февраля 2020 года. По сюжету, талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя к встрече с принципиальными джентльменами.

8.5 Джентльмены 2019 / США 18+ комедия боевик криминал Моя оценка Хочу посмотреть