Стало известно, как будут выглядеть Тэтчер и Диана в «Короне»

Кадр из сериала «Корона»

МОСКВА, 30 сен — РИА «Новости». Netflix впервые показал, как будет выглядеть герои сериала «Корона» в четвертом сезоне. На опубликованных кадрах из шоу Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) машет рукой журналистам, стоя около дома № 10 по Даунинг-стрит, а принцесса Диана (Эмма Коррин) идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом. На других снимках запечатлены Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонем Картер в роли принцессы Маргарет.

Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон «Короны» станет последним, в пятом их заменят Имелда Стонтон и Элизабет Дебики.

Кадр из сериала «Корона»

Съемки четвертого сезона завершились в марте 2020 года, его премьера состоится на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в 2021 году, увидеть на экране его можно будет в 2022-м.

8.2 Корона 2016 / США, Великобритания 12+ драма исторический биография Моя оценка Хочу посмотреть