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30 сентября 2020, РИА Новостиновость

Стало известно, как будут выглядеть Тэтчер и Диана в «Короне»

В сети появились первые кадры нового сезона популярного шоу
Кадр из сериала «Корона»

МОСКВА, 30 сен — РИА «Новости». Netflix впервые показал, как будет выглядеть герои сериала «Корона» в четвертом сезоне. На опубликованных кадрах из шоу Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) машет рукой журналистам, стоя около дома № 10 по Даунинг-стрит, а принцесса Диана (Эмма Коррин) идет по красной дорожке рядом с принцем Чарльзом. На других снимках запечатлены Оливия Колман в роли Елизаветы II и Хелена Бонем Картер в роли принцессы Маргарет.

Для Оливии Колман и Эммы Коррин четвертый сезон «Короны» станет последним, в пятом их заменят Имелда Стонтон и Элизабет Дебики.

Кадр из сериала «Корона»

Съемки четвертого сезона завершились в марте 2020 года, его премьера состоится на Netflix 15 ноября. Из-за пандемии производство пятого сезона начнется в 2021 году, увидеть на экране его можно будет в 2022-м.

8.2
Корона
2016/США, Великобритания12+драмаисторическийбиография
Моя оценка

Биографический сериал «Корона» рассказывает историю правления королевы Великобритании Елизаветы II и охватывает несколько десятилетий жизни страны в послевоенное время. В центре сюжета — интриги, махинации и любовные связи, происходящие за закрытыми дверями двух самых известных домов Великобритании: Букингемского дворца и дома № 10 на Даунинг-стрит. Сериал стартовал в 2016 году, он завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

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