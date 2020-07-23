Премьеру пятого сезона «Короны» неожиданно перенесли на 2022 год

Оливия Колман в сериале «Корона»

МОСКВА, 22 июл – РИА «Новости». Пятый сезон исторического сериала Netflix «Корона» выйдет не ранее 2022 года. Перенос связан с тем, что шоураннеры сделали перерыв в съемках из-за перестановок в актерском составе, сообщает Independent. По информации издания, производство продолжения сериала начнется в июне 2021 года или позже.

Известно, что в новом сезоне появятся Имелда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонем Картер).

Как рассказал источник издания, перенос съемок пятого сезона не связан с пандемией коронавируса, из-за которой было приостановлено производство многих фильмов и сериалов. В Independent напоминают, что в истории сериала уже был аналогичный перерыв. Так, премьеры второго и третьего сезонов шоу состоялись на Netflix с разницей в два года из-за изменений в актерском составе.

8.2 Корона 2016 / США, Великобритания 12+ драма исторический биография Моя оценка Хочу посмотреть

Британский сериал «Корона» выходит с 2016 года и рассказывает об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал охватывает несколько десятилетий жизни страны и ее монарха. В первых двух сезонах шоу снимались Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби. С третьего сезона в актерский состав входят Оливия Колман, Хелена Бонем Картер, Тобайас Мензис. Дата премьеры четвертого сезона «Короны» пока не объявлена. Предположительно, его покажут в ноябре или декабре 2020 года.