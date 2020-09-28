Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»

«Хандра» — фильм о трех неудачливых парнях из Москвы, которые проживают самый сложный, странный и смешной день в своей жизни. На фестивале «Кинотавр» картина была номинирована на главный приз. Кроме Янковского, Курковой и Якушева, в комедии снялись Ксения Зуева, Тимофей Трибунцев, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Валерий Гаркалин.