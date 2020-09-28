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28 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»

Новая комедия рассказывает о трех неудачливых жителях Москвы
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера комедии Алексея Камынина «Хандра». На красной дорожке вместе с постановщиком фильм представили исполнители ключевых ролей Равшана Куркова, Иван Янковский, Данила Якушев.

Выход картины поддержали Варвара Шмыкова, Олеся Судзиловская, Дарья Мельникова, Влад Канопка («Молодежка») и другие.

«Хандра» — фильм о трех неудачливых парнях из Москвы, которые проживают самый сложный, странный и смешной день в своей жизни. На фестивале «Кинотавр» картина была номинирована на главный приз. Кроме Янковского, Курковой и Якушева, в комедии снялись Ксения Зуева, Тимофей Трибунцев, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Валерий Гаркалин.

Хандра
2020/Россия16+комедия
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В прокат фильм выходит 1 октября.

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