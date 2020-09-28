Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера комедии Алексея Камынина «Хандра». На красной дорожке вместе с постановщиком фильм представили исполнители ключевых ролей Равшана Куркова, Иван Янковский, Данила Якушев.
Выход картины поддержали Варвара Шмыкова, Олеся Судзиловская, Дарья Мельникова, Влад Канопка («Молодежка») и другие.
«Хандра» — фильм о трех неудачливых парнях из Москвы, которые проживают самый сложный, странный и смешной день в своей жизни. На фестивале «Кинотавр» картина была номинирована на главный приз. Кроме Янковского, Курковой и Якушева, в комедии снялись Ксения Зуева, Тимофей Трибунцев, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Валерий Гаркалин.
В прокат фильм выходит 1 октября.