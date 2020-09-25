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25 сентября 2020, РИА Новостиновость

Меган Маркл неожиданно появилась в шоу талантов

Герцогиня пожелала удачи своему любимому конкурсанту
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6
фотографий
6
фотографий

МОСКВА, 24 сен — РИА «Новости». Во время финального выпуска очередного сезона программы «Америка ищет таланты» к эфиру по видеосвязи неожиданно подключилась Меган Маркл, актриса и супруга принца Гарри. Герцогиня Сассекская пожелала удачи своему любимому конкурсанту, певцу Арчи Уильямсу:

Мы болели за тебя каждую неделю, и дело не только в том, что нам нравится твое имя (сына принца Гарри и Меган Маркл также зовут Арчи. — Прим. ред.) <...> Арчи, мы гордимся тобой, мы симпатизируем тебе, мы — за тебя.
Меган Маркл

Арчи Уильямс провел 37 лет в тюрьме, будучи осужденным по ложному обвинению за изнасилование и покушение на убийство. Доказав свою непричастность к преступлениям, он пришел на шоу талантов. «Я знал, что невиновен, я не совершал преступления. Но я был бедным чернокожим парнем, у меня не было финансовых возможностей, чтобы бороться со штатом Луизиана, где проходили слушания, — вспоминал Уильямс. — Тогда дни превратились в недели, в месяцы, в годы и десятилетия. Это было похоже на кошмар».

Уильямс с самого начала покорил членов жюри и зрителей вокальными данными и артистизмом, пишет Mirror. В финале Арчи исполнил песню Blackbird группы The Beatles и получил высокую оценку. Однако, несмотря на талант и поддержку Меган Маркл, музыкант так и не победил в шоу. В конце он уступил первое место артисту по имени Брэндон Лик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меган Маркл — американская актриса, которая ушла из кино ради отношений с британским принцем Гарри. Широкую известность она получила после роли в сериале «Форс-мажоры». Также на ее счету — работа над фильмом «Несносные боссы» и сериалом «Касл».

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