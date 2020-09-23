Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале

На канале «Россия 1» выходит новый детективный сериал «Спасская». Главные роли в драме исполняют Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Игорь Огурцов. Режиссером стал Владимир Шевельков.
Сериал рассказывает о следователе сочинского уголовного розыска, майоре Анне Спасской. Несмотря на молодость, она является настоящим профессионалом своего дела. Главную героиню играет Андоленко, а ее бабушку — Лариса Удовиченко.
Спасская — это такая Лиса Алиса, со знаком «плюс», но все равно Лиса. Она азартная, фанатичная по отношению к своей профессии, получает колоссальное удовольствие от работы, но совершенно не умеет уступать и абсолютно невнимательна к близким.
Расследование одного дела будет занимать в сериале два эпизода. В каждом новом деле зрителей ждут новые герои. Среди актеров, которые появятся на экране, — Алика Смехова, Евгений Сидихин, Ольга Тумайкина, Елена Захарова, Алла Юганова.
Премьера сериала состоится 28 сентября в 21.20 на канале «Россия 1».