Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале

Спасская — это такая Лиса Алиса, со знаком «плюс», но все равно Лиса. Она азартная, фанатичная по отношению к своей профессии, получает колоссальное удовольствие от работы, но совершенно не умеет уступать и абсолютно невнимательна к близким.