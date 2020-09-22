Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве

В московском МДМ прошла премьера мюзикла «День влюбленных». Гостями вечера стали Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая с дочкой Ксенией, Ольга Бузова, Алика Смехова, Анастасия Стоцкая, Нонна Гришаева с мужем, Яна Поплавская и многие другие.
В основе сюжета мюзикла — один день из жизни влюбленной пары: «белого воротничка» Дэвида и художницы Джесси. Зрители наблюдали за постановкой, сидя за столиками, напоминающими мебель нью-йоркского бара.
Главные роли в мюзикле исполняют Станислав Беляев («Жена полицейского») и Анна Глаубэ («257 причин, чтобы жить»).