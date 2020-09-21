Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина

Антон Долин и Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

Кинокритик Антон Долин больше не будет появляться в шоу «Вечерний Ургант», которое ведет Иван Ургант. Об этом журналист сообщил в фейсбуке. По словам обозревателя, он не планировал покидать проект:

Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня.

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Долин подчеркнул, что не принимает участия в съемках нового сезона «Вечернего Урганта». Он пояснил, что восемь с половиной лет назад решил участвовать в шоу на «Первом канале» не ради известности и денег, но признал, что проект помог ему. «Не буду лукавить — "Вечерний Ургант" изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков», — заметил кинообозреватель, добавив, что работать в шоу решил для того, чтобы еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые ее представители вряд ли посмотрели бы без упоминаний на федеральном канале.

Кинокритик поблагодарил всех сотрудников «Вечернего Урганта» — от ведущего до операторов и гримеров, — назвав проект «островком свободы» на федеральном телевидении. Долин также признался, что ни одного выпуска своей рубрики за эти годы целиком ни разу так и не посмотрел.