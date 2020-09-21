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21 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина

По словам самого журналиста, он не планировал покидать телешоу
Антон Долин и Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

Кинокритик Антон Долин больше не будет появляться в шоу «Вечерний Ургант», которое ведет Иван Ургант. Об этом журналист сообщил в фейсбуке. По словам обозревателя, он не планировал покидать проект:

Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня.
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Долин подчеркнул, что не принимает участия в съемках нового сезона «Вечернего Урганта». Он пояснил, что восемь с половиной лет назад решил участвовать в шоу на «Первом канале» не ради известности и денег, но признал, что проект помог ему. «Не буду лукавить — "Вечерний Ургант" изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков», — заметил кинообозреватель, добавив, что работать в шоу решил для того, чтобы еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые ее представители вряд ли посмотрели бы без упоминаний на федеральном канале.

Кинокритик поблагодарил всех сотрудников «Вечернего Урганта» — от ведущего до операторов и гримеров, — назвав проект «островком свободы» на федеральном телевидении. Долин также признался, что ни одного выпуска своей рубрики за эти годы целиком ни разу так и не посмотрел.

В 2019 году Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24». Сюжет был посвящен фильму «Балканский рубеж» и, по словам кинокритика, порочил его семью.

7.0
Вечерний Ургант
2012/Россия16+ток-шоуюмористическое
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