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18 сентября 2020, Газета.Ruфоторепортаж

Пелагея, Красилов, Соловьев на церемонии вручения наград

Министр Ольга Любимова поблагодарила деятелей культуры за труд в непростое время пандемии коронавируса
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Деятели культуры и искусства получили государственные награды из рук министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает РИА «Новости». В частности, почетного звания «Заслуженный артист РФ» удостоились артист РАМТ Петр Красилов и певица Пелагея, неоднократно выступавшая в качестве наставника шоу «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+».

Художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом дружбы отметили профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева. Почетной грамотой президента России был награжден руководитель Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимир Пресняков.

Награды получили и другие деятели культуры, в том числе Игорь Золотовицкий («История одного назначения»), которых Любимова поблагодарила за труд в непростое время пандемии коронавируса.

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