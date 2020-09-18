Пелагея, Красилов, Соловьев на церемонии вручения наград

Деятели культуры и искусства получили государственные награды из рук министра культуры России Ольги Любимовой, сообщает РИА «Новости». В частности, почетного звания «Заслуженный артист РФ» удостоились артист РАМТ Петр Красилов и певица Пелагея , неоднократно выступавшая в качестве наставника шоу « Голос », « Голос. Дети », « Голос 60+ ».

Художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орденом дружбы отметили профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева . Почетной грамотой президента России был награжден руководитель Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимир Пресняков.

Награды получили и другие деятели культуры, в том числе Игорь Золотовицкий («История одного назначения»), которых Любимова поблагодарила за труд в непростое время пандемии коронавируса.