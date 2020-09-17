Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли

В детстве, мечтая быть актрисой, я хотела играть именно исторические костюмные роли. Сейчас мне интересно то, что созвучно сегодняшнему дню, и не важно, в какую историческую эпоху происходят события. Главное — современный взгляд и актуальность самой истории. А желание меняться внешне — это очень женское свойство.