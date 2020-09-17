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17 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли

Актриса удивила поклонников необычным образом, который примерила ради очередного проекта
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Марина Зудина показала в инстаграме фотографии, сделанные во время проб грима для нового проекта. Актриса примерила необычный образ с ярко-красными волосами и броским макияжем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Марина Зудина и художник по гриму Марина Красновидова

Зудина не раскрыла, к съемкам какого фильма или сериала готовится. Судя по наряду актрисы, она появится в новом образе в историческом проекте. Звезда рассказала:

В детстве, мечтая быть актрисой, я хотела играть именно исторические костюмные роли. Сейчас мне интересно то, что созвучно сегодняшнему дню, и не важно, в какую историческую эпоху происходят события. Главное — современный взгляд и актуальность самой истории. А желание меняться внешне — это очень женское свойство.
Марина Зудина
Во время загрузки произошла ошибка.

Марина Зудина — российская актриса театра и кино, вдова Олега Табакова, мать Павла Табакова. Она играла в фильмах и сериалах «Содержанки», «Мордашка», «После дождичка в четверг» и других.

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