Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна заявила, что хочет построить карьеру телеведущей.
В сториз, отвечая на вопрос подписчика о том, согласилась бы она вести программу на телевидении, девушка сказала:
Конечно, согласилась бы! Я свою программу вела в 16 лет и с таким упоением вспоминаю тот опыт, так классно было. Поэтому сейчас согласилась бы, 100%.
Анна отметила, что открыта для подобных карьерных предложений. Дочь Заворотнюк ранее вела шоу «Достать звезду» на канале «Домашний». Кроме того, девушка играла эпизодическую роль в сериале СТС «Закрытая школа».
Анастасия Заворотнюк прославилась ролью в сериале «Моя прекрасная няня». Она также снималась в фильмах и шоу «Между нами, девочками», «Мамы», «Служебный роман. Наше время», вела проекты «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Лед и пламень», «Две звезды».