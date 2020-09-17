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17 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ

У Анны уже есть опыт работы телеведущей

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна заявила, что хочет построить карьеру телеведущей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сториз, отвечая на вопрос подписчика о том, согласилась бы она вести программу на телевидении, девушка сказала:

Конечно, согласилась бы! Я свою программу вела в 16 лет и с таким упоением вспоминаю тот опыт, так классно было. Поэтому сейчас согласилась бы, 100%.

Анна отметила, что открыта для подобных карьерных предложений. Дочь Заворотнюк ранее вела шоу «Достать звезду» на канале «Домашний». Кроме того, девушка играла эпизодическую роль в сериале СТС «Закрытая школа».

Анастасия Заворотнюк прославилась ролью в сериале «Моя прекрасная няня». Она также снималась в фильмах и шоу «Между нами, девочками», «Мамы», «Служебный роман. Наше время», вела проекты «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Лед и пламень», «Две звезды».

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