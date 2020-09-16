Тарзан принял участие в съемках «Фитнеса»: фото с площадки

Телеканал «Супер» начал показ четвертого сезона комедийного сериала «Фитнес». К своим ролям в новых эпизодах вернулись Роман Курцын, Софья Зайка, Борис Дергачев, Михаил Трухин, Татьяна Храмова. К касту присоединились и новые актеры. Так, в очередном сезоне комедии персонаж Курцына станет личным тренером Сергея Глушко (Тарзана) — мужа Наташи Королевой.
По сюжету новых серий, главная героиня шоу Ася возвращается в родной «СуперФит» с дипломом английской бизнес-школы и большими планами. Она становится директором фитнес-клуба и старается соответствовать имиджу бизнес-леди. Актриса Софья Зайка отметила:
Этот сезон опять начинается со сцены моей свадьбы. Мне кажется, это прекрасная традиция и прикольная фишка нашего проекта.
Первый сезон сериала «Фитнес» вышел на канале «Супер» в 2018 году. Шоу рассказывает о буднях работников фитнес-клуба, их отношениях друг с другом и с постоянными клиентами. Режиссерами сериала выступают Антон Маслов и Кирилл Васильев («Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»).
Премьера первой серии нового сезона состоялась 14 сентября. Эпизоды выходят в 21.00 с понедельника по четверг.