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15 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Банщикова показала себя на съемках в тюрьме

Актриса снимается в сериале «Подражатель»

Анна Банщикова и Евгения Крюкова поделились в инстаграме снимками, сделанными на съемочной площадке сериала «Подражатель». В кадре актрисы предстали в образах заключенных.

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Крюкова, которая играет одну из главных ролей в детективе, написала в соцсети:

Сегодня мы с Анной Банщиковой навели красоту красотанскую — и на исправительные работы! Жестковато, но зона же!
Евгения Крюкова

По сюжету сериала, много лет назад девушка по имени Анастасия убила людей, замешанных в гибели ее родителей. Теперь же в Санкт-Петербурге происходит новое убийство, детально воспроизводящее преступление двадцатилетней давности. Преступник сам объявляет себя подражателем Анастасии. Следователь, которому поручено вести дело, решает привлечь саму девушку к расследованию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Крюковой и Банщиковой, в «Подражателе» появятся Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов и другие. Выход сериала в эфир телеканала «Россия 1» запланирован на 2021 год.

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