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10 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Екатерину Волкову «состарили» для новой роли

Актриса показала себя в «седом» гриме

46-летняя Екатерина Волкова опубликовала в сети фото в гриме со съемок нового проекта. Актриса играет героиню, находящуюся в преклонном возрасте: на кадре звезда запечатлена с седыми волосами и глубокими морщинами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волкова отметила, что действие новой истории, над которой она работает, развернется в разных временных периодах:

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Привет всем со съемочной площадки. Сегодня играю мою героиню в возрасте уже. Конечно, пытаемся с гримерами всячески «состарить» меня, так как временной отрезок моего пребывания в общей канве нашей киноистории достаточно велик — от молодости до старости.
Екатерина Волкова

Подробности о проекте, в котором она задействована, Волкова пока не раскрыла. Она не уточнила также, играет в фильме или сериале. «Нельзя говорить», — ответила актриса на вопросы поклонников.

Екатерина Волкова известна многочисленными ролями в фильмах и сериалах. В ее послужном списке — такие работы, как «Коллекционер», «КГБ в смокинге», «Живой», «Фарца», «Колл-Центр».

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