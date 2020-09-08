Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука

В Москве завершились съемки первого сериала режиссера Федора Бондарчука « Псих ». Сценаристом драмы, которая будет состоять из восьми эпизодов, выступила супруга постановщика Паулина Андреева . Режиссер отметил, говоря о съемках:

В центре сюжета сериала — успешный психотерапевт Олег. Кризис среднего возраста, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия: как выясняется, специалисту и самому нужна помощь.