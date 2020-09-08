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8 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука

Работа над драмой «Псих» по сценарию Паулины Андреевой подошла к концу
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В Москве завершились съемки первого сериала режиссера Федора Бондарчука «Псих». Сценаристом драмы, которая будет состоять из восьми эпизодов, выступила супруга постановщика Паулина Андреева. Режиссер отметил, говоря о съемках:

«Псих» — это настоящее путешествие по летней Москве. Вместе со съемочной группой мы исследовали «Зарядье», посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне, после масштабного «Вторжения», было даже немного тесно.
Федор Бондарчук

Главного героя в драме сыграл режиссер Константин Богомолов, который впервые получил большую роль на экране. Также в съемках были задействованы Елена Лядова, Анна Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник, Владимир Симонов и другие.

В центре сюжета сериала — успешный психотерапевт Олег. Кризис среднего возраста, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия: как выясняется, специалисту и самому нужна помощь.
Псих
2020/Россия18+драма

Премьера сериала «Псих» запланирована на сервисе more.tv в ноябре.

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