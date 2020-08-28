Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала « Дикий ангел » Наталия Орейро предстала перед подписчиками в образе американской актрисы Мэрилин Монро и удивила своих фанатов своим перевоплощением. Серию фотографий она опубликовала в инстаграме.

Некоторые из снимков получились достаточно провокационными. Например, на одном из них Орейро запечатлена без одежды, а на другом — с обнаженной спиной. Актриса написала: