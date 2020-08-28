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28 августа 2020, Lenta.Ruновость

Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро

Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро предстала перед подписчиками в образе американской актрисы Мэрилин Монро и удивила своих фанатов своим перевоплощением. Серию фотографий она опубликовала в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые из снимков получились достаточно провокационными. Например, на одном из них Орейро запечатлена без одежды, а на другом — с обнаженной спиной. Актриса написала:

Счастье внутри нас самих, а не рядом с кем-то. Мэрилин Монро.
Наталия Орейро

Внешнее сходство двух актрис поразило фанатов. 

Наталия Орейро снималась в сераилах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». Актриса и певица очень популярна в России, ранее стало известно, что она оформляет российское гражданство.

28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий
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