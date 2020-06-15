Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

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МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС:

Однажды я пошла в посольство [России в Аргентине] по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении. Наталия Орейро

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе «Первого канала» «Вечерний Ургант». «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку», — подчеркнула звезда. Орейро добавила, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта.

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет она переехала в Аргентину, где построила карьеру. В конце 90-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел». Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой. В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь:

Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов.