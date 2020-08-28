Тодоренко, Гайдулян, Королёва приняли участие в съемках телешоу

Шоу «Где логика?» выходит на ТНТ с 2015 года. Участниками телепрограммы становятся две пары известных персон — супруги, друзья или просто коллеги. Каждой паре предстоит искать связи между разнообразными вещами и событиями, стараясь ответить раньше соперников. Ведущий проекта — Азамат Мусагалиев.