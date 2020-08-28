Тодоренко, Гайдулян, Королёва приняли участие в съемках телешоу

Телеканал ТНТ готовит к показу новый сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?». Участниками первого выпуска программы станут знаменитые супруги: Регина Тодоренко и Влад Топалов, а также Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан).
Кроме того, в новом сезоне шоу в логике посоревнуются Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Тимур Родригез, Анна Седокова, Анна Хилькевич, Максим Лагашкин, Глюкоза, Кети Топурия и многие другие.
Шоу «Где логика?» выходит на ТНТ с 2015 года. Участниками телепрограммы становятся две пары известных персон — супруги, друзья или просто коллеги. Каждой паре предстоит искать связи между разнообразными вещами и событиями, стараясь ответить раньше соперников. Ведущий проекта — Азамат Мусагалиев.
Новый сезон шоу «Где логика?» стартует 31 августа в 21.00 на ТНТ.