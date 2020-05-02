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Веселые телевикторины смотреть онлайн
Каверзные вопросы от телезрителей, забавные и абсурдные рассуждения младенцев и другие способы развить смекалку и поднять настроение — в специальной подборке игровых шоу от «Кино Mail.ru»
1
Где логика?
7.8
419
оценок
Моя оценка
0
419 уже оценили
Россия
/
2015
/
50 мин.
/
16+
игровое
юмористическое
интеллектуальное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Интеллектуальное шоу, в котором звездные пары ищут скрытые связи между абсолютно разными предметами и событиями
2
Сто к одному
7.6
1026
оценок
Моя оценка
0
1026 уже оценили
Россия
/
1995
/
50 мин.
/
0+
игровое
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Развлекательная игра, предполагающая поиск самых «правильных», по мнению народа, ответов на неожиданные вопросы
3
Пятеро на одного
6.4
82
оценки
Моя оценка
0
82 уже оценили
Россия
/
2017
/
40 мин.
игровое
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Команда звездных участников вступает в интеллектуальную игру с телезрителями
4
Устами младенца
5.8
74
оценки
Моя оценка
0
74 уже оценили
Россия
/
1992
/
30 мин.
/
0+
игровое
детское
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Легендарная телевикторина для детей и взрослых
5
Брэйн-ринг
6.3
49
оценок
Моя оценка
0
49 уже оценили
Россия
/
2018
игровое
интеллектуальное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Перезапуск легендарного интеллектуального шоу
6
Один против всех
7.1
35
оценок
IMDb
5.3
Моя оценка
0
35 уже оценили
Россия
/
2013
/
40 мин.
/
6+
игровое
детское
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Викторина, в которой один школьник сражается в эрудиции с целым классом
7
Студия Союз
6.5
142
оценки
Моя оценка
0
142 уже оценили
Россия
/
2017
/
48 мин.
/
12+
игровое
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Смесь импровизации, юмора и музыки
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