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31 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки

Снявший нашумевшую черную комедию «Папа, сдохни» 31-летний Кирилл Соколов работает над новой картиной — доброй и гуманистичной, но вовсе не беззубой. Как он заполучил в проект первых звезд кино и что происходило на площадке — смотрите в нашем репортаже

В Тверской области завершились съемки нового фильма Кирилла Соколова, дебютировавшего в 2018 году с провокационной черной комедией «Папа, сдохни». Новая картина (производством занимается компания «Метрафильмс») называется «Оторви и выбрось» и, в отличие от первой — очень герметичной, снимается на натуре, а значит, будет куда более живописной.

Александр Яценко и Анна Михалкова | Источник: Алексей Молчановский

Нелюбовь и кровь

Жанр тоже изменился — на этот раз нас ждет фильм-погоня в духе линчевских «Диких сердцем». Будет не так кровожадно, как в «Папе...», однако без «хулиганских аттракционов» вроде драк и перестрелок не обойдется (как раз на съемках сцен с последними удалось побывать фотокорреспонденту «Кино Mail.ru»).

«Оторви и выбрось» гораздо менее кровавый. Гораздо более добрый и гуманистичный. Хотя приключений и экшен-сцен здесь будет намного больше. По-прежнему есть и вестерновская история, потому что когда у тебя идет открытое противостояние двух героев, особенно если они еще вооружены пистолетами, неизбежно ты приходишь к вестерну.
Кирилл Соколов

То самое противостояние развернется между главными героинями ленты — тремя женщинами разных поколений одной семьи, воюющими между собой. Их играют Анна Михалкова (мать семейства), Виктория Короткова (ее дочь) и Софья Кругова (внучка). Лицом к лицу им предстоит столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться...

Молодой режиссер и звездные актеры

Несмотря на то, что 31-летний Соколов пока не может похвастаться обширной фильмографией и списком солидных кинопремий, для своей новой работы ему удалось привлечь действительно звездный состав: Анна Михалкова, Александр Яценко, Ольга Лапшина, Виталий Хаев. Все дело, по признанию режиссера, в истории, сумевшей заинтересовать актеров, а также в необычных героях, вызвавших желание воплотить их на экране.

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40
фотографий
Мы собрали первоклассный актерский состав, причем таким образом подобранный, что каждый актер играет не очень типичную для себя роль. Смысл в том, что если у тебя ограниченный бюджет, то какой бы ты ни был известный или неизвестный, привлечь актеров ты можешь на хорошую историю. Если им нравятся персонажи и хочется попробовать сыграть что-то для себя необычное, сложное или новое, то ты можешь быть вообще no name. 
Кирилл Соколов

Соколов также отмечает, что, к примеру, Александра Яценко он видел в образе одного из персонажей еще на этапе написания сценария, а вот к Анне Михалковой пришел с предложением совсем другой роли, а не той, которую она в итоге исполнила. Режиссер уверяет, что ничего подобного актриса прежде никогда не играла.

Главная роль в 10 лет

Любопытно, что самой юной актрисе, Софье Круговой, всего 10 лет, и для нее это первый опыт работы в большом кино. Именно поэтому было принято решение организовать съемочный процесс таким образом, чтобы история развивалась в хронологическом порядке. Это помогает Софье быть погруженной в историю, понимать и чувствовать обстоятельства.

Софья Кругова | Источник: Алексей Молчановский

Сама Соня признается, что очень хотела попасть в проект, и когда после двух кастингов была утверждена на роль, ей «было интересно, но и страшно одновременно».

У меня были сомнения, что я вообще попаду на роль, что я подхожу, потому что это был мой первый большой проект, и я волновалась очень сильно. Я участвовала в рекламах, во всяких социальных роликах, а в кино еще не играла. Но я хотела туда попасть, и родители согласились.
Софья Кругова

При этом Соня прекрасно справляется и свободно чувствует себя в компании звездных коллег. А самым сложным, по признанию юной актрисы, для нее стал момент, когда нужно было заплакать на камеру.

Оторви и выбрось
2020/Россиякомедия

В натуре сложно

За необходимыми природными «декорациями» группа отправилась в Тверскую область, а финальные четыре смены снимались в затоне у реки Волги — в труднодоступном и очень живописном месте. И хотя, как говорит режиссер, «работать в таких удивительно красивых местах на природе летом — просто кайф», в то же самое время это усложнило процесс.

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Это постоянная война с погодой, солнцем, ветром, тучей. Естественно, локация приносит свои сложности: то транспорт не может доехать — нужна более доступная точка, то местные жители бастуют, то у тебя что-то потерялось.
Кирилл Соколов

Когда картина, снимаемая, к слову, при поддержке Министерства культуры, появится на экранах, пока неизвестно. Остается надеяться, что пандемия, из-за которой команде в свое время пришлось переносить съемки, никак, тем не менее, не повлияет на ее выход в прокат. 

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