Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
24 августа 2020, 7 Днейфоторепортаж

Алиса Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»

Актриса пригласила в гости съемочную группу популярной программы «Первого канала»

Алиса Фрейндлих стала участницей шоу «Первого канала» «На дачу!». Съемочная группа приехала в дом актрисы под Санкт-Петербургом и представила специальные проекты, разработанные для звезды и ее семьи дизайнерами, — «белый» сад и детскую площадку. Обновления, которые воплотили в жизнь специалисты передачи, Фрейндлих понравились. Она пошутила, принимая работу:

Новость
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Здесь было мокро, грязно и противно, а теперь все такое белое! Замуж что ли пойти?
Алиса Фрейндлих

Также Фрейндлих протестировала качели, которые сделали для ее правнуков. «Какая радость! Какое детство!» — отреагировала актриса.

Телешоу «На дачу!» с Натальей Барбье и Ларисой Гузеевой стартовало в 2020 году. Ведущие делятся со зрителями секретами того, как быстро привести в порядок дом и сад, а также советами, как сохранить мир в семье. В программе принимают участие звездные гости, а также обычные люди, пригласившие съемочную группу на свой дачный участок.

Алиса Фрейндлих — актриса театра и кино. Она играла в фильмах «Служебный роман», «Сталкер», «Жестокий романс», «Д'Артаньян и три мушкетера».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Барбье
Алиса Фрейндлих
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
На дачу!
Лариса Гузеева
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Подкаминская и Дунаев снимаются в продолжении «ИП Пироговой»
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото
Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Назван самый популярный сериал полугодия
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках
Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес»
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Звезда «Мира Юрского периода» показала травмы после съемок
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
Паулина Андреева, Цыганов, Верник на съемках «Цоя»: новые кадры
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Робин Райт: «Я прекрасно знаю, что это такое — быть брошенной»
Принц Уильям: «Узнав о помолвке Гарри, я вздохнул с облегчением!»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Как проверить кондиционер при покупке подержанной машины Кондиционеры уже давно перестали быть прерогативой исключительно дорогих автомобилей. Сейчас систему охлаждения устанавливают и на бюджетные машины. Авто Mail.ru рассказывает, как проверить работу кондиционера при покупке машины на вторичном рынке
Популярные темы на «Детях»
Что делать? Как быть? 170
Разочарование в многолетней дружбе 168
Опасности на улице. 142
Как переехать на ПМЖ в Россию? 126
Леди
С помощью какой диеты худеет 38-летняя Ирина Дубцова Звезда «Фабрики звезд» любит домашние рецепты красоты, отрицает уколы красоты и иногда придерживается особой диеты.
Hi-Tech
Посмотрите на дом-пузырь за 53 млн рублей (фото) Его можно купить
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь