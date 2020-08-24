Алиса Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»

Алиса Фрейндлих стала участницей шоу «Первого канала» « На дачу! ». Съемочная группа приехала в дом актрисы под Санкт-Петербургом и представила специальные проекты, разработанные для звезды и ее семьи дизайнерами, — «белый» сад и детскую площадку. Обновления, которые воплотили в жизнь специалисты передачи, Фрейндлих понравились. Она пошутила, принимая работу:

Здесь было мокро, грязно и противно, а теперь все такое белое! Замуж что ли пойти?

Телешоу «На дачу!» с Натальей Барбье и Ларисой Гузеевой стартовало в 2020 году. Ведущие делятся со зрителями секретами того, как быстро привести в порядок дом и сад, а также советами, как сохранить мир в семье. В программе принимают участие звездные гости, а также обычные люди, пригласившие съемочную группу на свой дачный участок.