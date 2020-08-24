Сразу три популярных сериала закрыли из-за коронавируса

Кадр из сериала «Мне это не нравится»

Американский телеканал Showtime и стриминговая онлайн-киноплатформа Netflix объявили о закрытии сразу нескольких проектов. Так, Showtime принял решение отказаться от второго сезона сериала «Страшные сказки. Город ангелов» с Натали Дормер — спин-оффа «Страшных сказок» с Евой Грин. Новость о закрытии шоу появилась всего через несколько месяцев после его премьеры.

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Несколько проектов закрыл и Netflix. Стриминговая платформа отказалась от продолжений сериалов «Мне это не нравится» и «Общество». Шоу, которые вышли в 2020 и 2019 годах соответственно, завоевали популярность у зрителей и были отмечены критиками. Однако решение о закрытии оказалось принято в связи с пандемией коронавируса. Как пишут зарубежные СМИ, было непонятно, когда съемочные группы смогут безопасно вернуться на площадку. Кроме того, стоимость производства сериалов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки сильно увеличилась.