Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве

«Таинственный сад» — экранизация романа Фрэнсис Элизы Бернетт. По сюжету, девочка-сирота Мэри приезжает в Йоркшир к своему дяде, живущему в огромном старинном особняке. В окрестностях Мэри находит заброшенный сад. Проводя время в этом удивительном месте, девушка чувствует, как меняется и становится добрее, отзывчивее и милосерднее к миру и людям.