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24 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве

В столице представили драму «Таинственный сад» с Колином Фертом
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16
фотографий
16
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В Москве состоялась премьера фэнтези-драмы «Таинственный сад». Показ посетили Анна Банщикова с сыном, Ирина Пегова, Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Ирина Хакамада, Наталья Бочкарева, Алиса Гребенщикова, Даниил Белых, Анжелика Каширина, Дина Немцова с мужем Дмитрием и мамой Екатериной Одинцовой, Марьяна Спивак, Петр Романов и другие.

«Таинственный сад» — экранизация романа Фрэнсис Элизы Бернетт. По сюжету, девочка-сирота Мэри приезжает в Йоркшир к своему дяде, живущему в огромном старинном особняке. В окрестностях Мэри находит заброшенный сад. Проводя время в этом удивительном месте, девушка чувствует, как меняется и становится добрее, отзывчивее и милосерднее к миру и людям.

Главные роли в фильме исполнили Колин Ферт, Джули Уолтерс, Мейв Дермоди и другие. Режиссером стал Марк Манден («Сокровище нации»). Премьера состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатрах.

Таинственный сад
2020/Великобритания, Франция6+драмасемейныйфэнтези
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