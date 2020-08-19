Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью

Деми Мур в честь дня рождения своей дочери Румер Уиллис , которой исполнилось 32 года, разместила в инстаграме редкие архивные фото. В подборку, в частности, попал кадр, сделанный на съемках фильма « Стриптиз » 1996 года. В картине Эндрю Бергмана (« Свадебная вечеринка ») Румер играла дочь Деми.

Криминальная мелодрама рассказала о девушке, которая после развода осталась без работы. Суд, кроме того, установил, что ребенок героини должен жить с отцом. Готовая на все, чтобы вернуть свою дочь, девушка устраивается в стрип-бар, достигает успеха как танцовщица и находит отзывчивых людей, готовых помочь в борьбе за дочь.