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19 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью

Румер Уиллис вместе с мамой снималась в фильме «Стриптиз»

Деми Мур в честь дня рождения своей дочери Румер Уиллис, которой исполнилось 32 года, разместила в инстаграме редкие архивные фото. В подборку, в частности, попал кадр, сделанный на съемках фильма «Стриптиз» 1996 года. В картине Эндрю Бергмана («Свадебная вечеринка») Румер играла дочь Деми.

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Криминальная мелодрама рассказала о девушке, которая после развода осталась без работы. Суд, кроме того, установил, что ребенок героини должен жить с отцом. Готовая на все, чтобы вернуть свою дочь, девушка устраивается в стрип-бар, достигает успеха как танцовщица и находит отзывчивых людей, готовых помочь в борьбе за дочь.

Деми Мур и Румер Уиллис в фильме «Стриптиз»

Кроме Мур и ее дочери, в фильме снялись Берт Рейнолдс, Роберт Патрик, Джерри Грэйсон («Внутри Льюина Дэвиса»).

Отметим, что Румер Уиллис также появлялась вместе с Деми Мур в картине «Сейчас и тогда» и в ленте «Заложник» вместе со своим отцом Брюсом Уиллисом. Также на ее счету — фильмы «Мальчикам это нравится», «Крик в общаге», «Дикая вишня».

6.8
Стриптиз
1996/США16+драматриллеркриминал
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