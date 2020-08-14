Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 фильмов
Кино возвращается: самые ожидаемые фильмы августа
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
14 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Ирину Безрукову наградили премией в Москве

Актриса стала гостьей торжественной церемонии
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Москве прошла премия Star Awards 2020. Одним из лауреатов стала актриса Ирина Безрукова, которая победила в номинации «Так звучит любовь»: звезду наградили за продвижение тифлокомментирования в театре и кино.

Премию за книгу «Не говори мужчинам нет!» вручили Юлии Михалковой, а Арина Шарапова была награждена за некоммерческий проект «Артмедиаобразование». На вечере отметили также Софию Каштанову, Эвелину Бледанс, Наталию Медведеву, Анастасию Стоцкую. Дмитрий Хрусталев, который был ведущим вечера, получил награду в номинации «Редкий экземпляр».

На мероприятии выступили Сосо Павлиашвили, Эвелина Бледанс, группа RASA, участник «Голоса» и «Главной сцены» Александр Шахов и звезда «Голос. Дети» Анна Бажанова.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Михалкова
Дмитрий Хрусталёв
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Эвелина Бледанс
Сосо Павлиашвили
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Анастасия Стоцкая
Наталия Медведева
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
София Каштанова
Ирина Безрукова
Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
От Чеховой до Вербицкой: звезды на показе «Русалки в Париже»
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере
Пегова и Барановская с мамами сразятся в кулинарном шоу
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 255
Идея 216
Отдых в Сочи! И каронавирус 212
Поиграем? 165
Леди
Безрукова в платье с перьями затмила Михалкову на светском рауте Знаменитости стали гостями вечеринки.
Здоровье
Психиатр назвал лень возможным признаком болезни Он пояснил также, когда лень считается вполне нормальной.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь