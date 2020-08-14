Ирину Безрукову наградили премией в Москве

В Москве прошла премия Star Awards 2020. Одним из лауреатов стала актриса Ирина Безрукова, которая победила в номинации «Так звучит любовь»: звезду наградили за продвижение тифлокомментирования в театре и кино.
Премию за книгу «Не говори мужчинам нет!» вручили Юлии Михалковой, а Арина Шарапова была награждена за некоммерческий проект «Артмедиаобразование». На вечере отметили также Софию Каштанову, Эвелину Бледанс, Наталию Медведеву, Анастасию Стоцкую. Дмитрий Хрусталев, который был ведущим вечера, получил награду в номинации «Редкий экземпляр».
На мероприятии выступили Сосо Павлиашвили, Эвелина Бледанс, группа RASA, участник «Голоса» и «Главной сцены» Александр Шахов и звезда «Голос. Дети» Анна Бажанова.