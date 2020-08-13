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13 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов

Звезды обратились к протестующим, недовольным результатами президентских выборов
Джаред Лето, Гарик Харламов | Источник: Legion-Media.ru

В Белоруссии уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусов во время протестов поддерживают звезды — как западные, так и российские.

Так, актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опубликовал в инстаграме серию сториз, посвященных акциям в Белоруссии. Он выложил снимки с уличных протестов, стычек митингующих с милицией, а также фотографии раненых и написал:

Мы с тобой, Белоруссия.
Джаред Лето

Актриса Александра Бортич, которая до поступления в школу жила в Белоруссии, вышла в Москве на пикет.

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Фотографией с плакатом она поделилась в соцсети, отметив:

Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь.
Александра Бортич

Поддержал жителей Белоруссии и Гарик Харламов. Он подчеркнул, что не любит «лезть в политические истории», однако уверен, что за желание «отстоять свою точку зрения» людей нельзя «избивать и унижать». Харламов подчеркнул:

Это может очень плохо закончиться. Примеров — масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!
Гарик Харламов

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич (на чьей книге «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» частично основан сериал HBO «Чернобыль»), в свою очередь, призвала Александра Лукашенко «уйти красиво».

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