Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов

В Белоруссии уже несколько дней продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусов во время протестов поддерживают звезды — как западные, так и российские.
Так, актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето опубликовал в инстаграме серию сториз, посвященных акциям в Белоруссии. Он выложил снимки с уличных протестов, стычек митингующих с милицией, а также фотографии раненых и написал:
Мы с тобой, Белоруссия.
Актриса Александра Бортич, которая до поступления в школу жила в Белоруссии, вышла в Москве на пикет.
Фотографией с плакатом она поделилась в соцсети, отметив:
Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь.
Поддержал жителей Белоруссии и Гарик Харламов. Он подчеркнул, что не любит «лезть в политические истории», однако уверен, что за желание «отстоять свою точку зрения» людей нельзя «избивать и унижать». Харламов подчеркнул:
Это может очень плохо закончиться. Примеров — масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич (на чьей книге «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» частично основан сериал HBO «Чернобыль»), в свою очередь, призвала Александра Лукашенко «уйти красиво».