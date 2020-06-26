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26 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова

Суд выносит обвинительный приговор по делу «Седьмой студии»
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Певец и актер Рома Зверь (Билык), рэпер Oxxxymiron, писатель Дмитрий Быков, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, кинокритик Антон Долин и другие деятели театра, кино, телевидения, шоу-бизнеса пришли к Мещанскому суду Москвы, где оглашается приговор режиссеру Кириллу Серебренникову.

Так, Рома Билык, который играл в фильме Серебренникова «Лето», появился у здания суда со стаканом с надписью «Нет». Долин пришел в футболке с фотографией постановщика.

Многие знаменитости поддержали режиссера в соцсетях. Гоша Куценко выложил в инстаграме фото с Кириллом Серебренниковым и Федором Бондарчуком и написал:

И не про защиту с пеной у рта... И не про очередной «приговор»... Я про то, что есть творчество и суета... И не верю, что совместимы гений и вор.
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Актриса Ирина Старшенбаум, в свою очередь, попросила «отстать» от режиссера. «Дайте ему спокойно заниматься любимым делом, а нам — гордиться и наслаждаться его работами», — написала она в соцсети.

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Игорь Верник поделился цитатой режиссера. «Я работал в Москве, в России много лет, я поставил много спектаклей, я снял несколько фильмов, я старался быть полезным людям моей страны. Я горжусь каждым днем, который я посвятил своей работе в России. В том числе и теми днями, когда я делал проект „Платформа“», — привел артист слова Серебренникова.

Поддержала режиссера и Ксения Собчак. Она написала в инстаграме:

Дорогой Кирилл Серебренников! Сегодня все закончится хорошо. Насколько, конечно, можно в этом абсурдном деле так говорить. Мы всех победим.
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Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что группа людей во главе с Кириллом Серебренниковым «стремилась обогатиться за счет обмана чиновников Минкультуры», их признали виновными в хищении бюджетных средств (129 млн руб.) путем мошенничества. Ранее гособвинитель попросил для режиссера шесть лет колонии.

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