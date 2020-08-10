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10 августа 2020, ТАССновостьЮбилеи

Путин поздравил Вениамина Смехова с 80-летием

Президент России отметил талант и профессионализм актера
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Вениамина Смехова с 80-летием, отметив его многогранный творческий путь. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Своим щедрым, самобытным талантом вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию.
Вениамин Смехов

Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина) при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Выпускник курса Владимира Этуша.

8.1
Д'Артаньян и три мушкетера
1979/СССР16+мелодрамакомедияисторическиймузыкальный
Моя оценка

Наибольшую известность Смехов получил как киноактер. Дебютной для него стала роль барона Краузе в драме Евгения Карелова «Служили два товарища» (1967), а настоящую популярность принесла роль Атоса в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978). Позже Смехов сыграл в продолжениях картины, поставленных тем же режиссером — «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993), «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2009). В общей сложности он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

3.5
Возвращение мушкетеров
2008/Россия18+историческийприключения
Моя оценка

Также работал на телевидении и радио. Был внештатным режиссером главной редакции литературно-драматических программ Гостелерадио СССР. Поставил ряд телеспектаклей и документальных телефильмов. В начале 2010-х годов вел программы «Дело темное» (НТВ) и «Таланты и поклонники» («ТВ Центр»). Лауреат Царскосельской художественной премии (2009).

Смехов — автор книг «Театр моей памяти» (2001), «В жизни так не бывает», «Та Таганка» (обе — 2008), «Записки на кулисах» (2016), «Жизнь в гостях» (2020). Он также выпустил сборник повестей и рассказов «В один прекрасный день…» (1986), сборник воспоминаний о Владимире Высоцком «Живой, и только» (1990), книгу для детей «Я крокодил» (2020).

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