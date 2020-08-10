Путин поздравил Вениамина Смехова с 80-летием

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Вениамина Смехова с 80-летием, отметив его многогранный творческий путь. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Своим щедрым, самобытным талантом вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию. Вениамин Смехов

Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина) при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Выпускник курса Владимира Этуша.

Также работал на телевидении и радио. Был внештатным режиссером главной редакции литературно-драматических программ Гостелерадио СССР. Поставил ряд телеспектаклей и документальных телефильмов. В начале 2010-х годов вел программы «Дело темное» (НТВ) и «Таланты и поклонники» («ТВ Центр»). Лауреат Царскосельской художественной премии (2009).