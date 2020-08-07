Темнокожая актриса пожалела, что сыграла певицу Нину Симон

Темнокожая актриса Зои Салдана посчитала себя недостаточно темнокожей для роли певицы Нины Симон. Об этом она сообщила в интервью BESE, запись которого опубликована в инстаграм-аккаунте издания.
В 2016 году вышел байопик Синтии Морт «Нина» об артистке, в котором Салдана сыграла главную роль. Теперь она жалеет о своем участии в проекте. Салдана отметила:
Мне не стоило играть Нину. Я должна была приложить все усилия с помощью тех возможностей, которые у меня были. Я должна была приложить все усилия, чтобы роль исключительно идеальной черной женщины досталась другой черной женщине.
Ранее дочь Нины Симон Лиза Симон Келли критиковала байопик о певице. Кандидатура Салданы также возмутила многих поклонников звезды джаза, которые остались недовольны тем, что кожу актрисы сделали более темной при помощи грима.
Фильм «Нина» рассказывает о жизни Нины Симон — американской певицы, пианистки, композитора, активистки в борьбе за гражданские права. Артистка родилась в бедной многодетной семье в те времена, когда к чернокожим относились как к людям второго сорта. В 50-е годы Нина начала карьеру пианистки, выступала с джазовыми композициями и записала 10 альбомов. Сюжет включает рассказ о ее восхождении к славе и отношениях с менеджером Клифтоном Хендерсоном. После того, как годы расцвета карьеры остались далеко позади, Нина увлеклась алкоголем. В последние годы своей жизни она страдала от рака и умерла в 2003 году в возрасте 70 лет.