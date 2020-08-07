Темнокожая актриса пожалела, что сыграла певицу Нину Симон

Мне не стоило играть Нину. Я должна была приложить все усилия с помощью тех возможностей, которые у меня были. Я должна была приложить все усилия, чтобы роль исключительно идеальной черной женщины досталась другой черной женщине.

Фильм «Нина» рассказывает о жизни Нины Симон — американской певицы, пианистки, композитора, активистки в борьбе за гражданские права. Артистка родилась в бедной многодетной семье в те времена, когда к чернокожим относились как к людям второго сорта. В 50-е годы Нина начала карьеру пианистки, выступала с джазовыми композициями и записала 10 альбомов. Сюжет включает рассказ о ее восхождении к славе и отношениях с менеджером Клифтоном Хендерсоном. После того, как годы расцвета карьеры остались далеко позади, Нина увлеклась алкоголем. В последние годы своей жизни она страдала от рака и умерла в 2003 году в возрасте 70 лет.