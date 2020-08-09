Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото

«Рашн Юг» — проект как нельзя более актуальный. И дело не только в событиях последних месяцев и набирающем обороты внутреннем туризме. Краснодарский край, Кабардинка, Новороссийск — эта часть нашей страны, эта фактура и яркие локации не так часто появляются на большом экране и заслуживают отдельного полного метра.