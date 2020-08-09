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9 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото

Актеры задействованы в романтической комедии «Рашн Юг»
6
фотографий

В Краснодарском крае стартовали съемки романтической комедии «Рашн Юг». Главные роли в фильме исполняют Стася Милославская, Семен Трескунов, Риналь Мухаметов, Александр Робак, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев. Продюсером проекта стал Федор Бондарчук, кресло режиссера занял Антон Федотов.

По сюжету, студент Артем (Трескунов) отправляется в черноморский городок вслед за любимой девушкой (Милославская). Чтобы завоевать ее сердце, безнадежно влюбленный собирается устранить всех соперников — курсанта военно-морского училища Никиту (Мухаметов) и полицейского Игоря (Александр Метелкин).

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«Рашн Юг» — проект как нельзя более актуальный. И дело не только в событиях последних месяцев и набирающем обороты внутреннем туризме. Краснодарский край, Кабардинка, Новороссийск — эта часть нашей страны, эта фактура и яркие локации не так часто появляются на большом экране и заслуживают отдельного полного метра.

Съемки фильма пройдут в Геленджике, Кабардинке, Новороссийске, Архипо-Осиповке. Производством ленты занимаются компании «Водород», «Арт Пикчерс Студия» и телеканал СТС.

Премьера картины запланирована на 14 февраля 2021 года.

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