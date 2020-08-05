19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, 19-летняя Мария Михалкова-Кончаловская, снялась вместе с мамой в фэнтезийной картине Алексея Тельнова «Ключ времени». Девушка исполнила роль гостьи на балу у ведьмы, которая стала для нее дебютной. Колдунью играет Толкалина. В ленте также снялись Павел Трубинер, Артем Ткаченко и другие.
По сюжету, в мистическом Петербурге, овеянном тайнами, мифами и легендами, живет мечтательная Ксюша. Оставшись круглой сиротой, девочка попадает в семью писателя и художницы, однако ее счастье находится под угрозой. Злые силы, черная зависть и ведьмины чары не дают покоя девочке и ее волшебному другу Парамону. Вместе они должны победить темную магию, запустив часы на башне Петропавловской крепости. Как рассказала Толкалина, изначально она пробовалась на роль мамы Ксюши, но режиссер предложил ей сыграть ведьму:
Он попросил меня сделать только одно. «Пожалуйста, напугай нас!» — сказал он. И я сделала то, что зритель увидит в кино, если придет посмотреть этот фильм. Мне нравится, что мы выходим из пандемии именно русским кино.
Актриса раскрыла подробности сказочной киноленты и призналась, чему научилась во время съемок. «Есть легенда, что когда-то в Петербурге жила влюбленная пара. Девушка по имени Ингрид и ее возлюбленный – Хранитель времени, который каждый день заводил часы на башне. И они были счастливы, а потом у них умер ребенок. И весь мир погрузился во тьму и хаос. Часы на башне прекратили идти, и духи темной стороны Санкт-Петербурга поглотили город. Эта легенда и лежит в основе нашей сказки», — отметила Толкалина.
В прокат «Ключ времени» выйдет 6 августа.