Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере

В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера комедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Картину представили режиссер и снявшиеся в фильме актеры — Евгения Дмитриева, Анастасия Сомова, Полина Пушкарук и Алина Астровская.
Посмотреть новую картину от продюсеров доброй комедии «Хороший мальчик» пришли Ирина Безрукова, Нелли Уварова, Анна Семенович, Александр Ревва, Екатерина Шпица, Алена Апина, Елена Борщева, Анастасия Уколова, Антон Комолов, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Оскар Кучера, Алиса Гребенщикова, Дмитрий Борисов, Петр Буслов, Александр Носик и другие.
Роль Ксенофонта исполнил Михаил Гомиашвили, известный по ролям в драме Резо Гигинеишвили «Заложники» и фильме Петра Левченко «Куратор». Также в комедии снялись Владимир Мишуков, Роза Хайруллина и Евгений Сангаджиев.
Фильм «Хэппи-энд» вышел в широкий прокат 1 августа.