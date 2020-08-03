Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере

По сюжету найденный без сознания на одном из тайских пляжей 70-летний Ксенофонт не помнит ничего о своей жизни — кроме имени, которое выгравировано на его часах. Несмотря на то, что говорит он только по-русски и отличается крайне тяжелым характером, герой быстро осваивается в незнакомых условиях и налаживает бизнес вместе с новыми друзьями.