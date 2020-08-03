Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
3 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере

В первый день работы московских кинотеатров звезды посетили специальный показ комедии «Хэппи-энд»
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера комедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Картину представили режиссер и снявшиеся в фильме актеры — Евгения Дмитриева, Анастасия Сомова, Полина Пушкарук и Алина Астровская.

Посмотреть новую картину от продюсеров доброй комедии «Хороший мальчик» пришли Ирина Безрукова, Нелли УвароваАнна Семенович, Александр Ревва, Екатерина Шпица, Алена Апина, Елена Борщева, Анастасия Уколова, Антон Комолов, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Оскар Кучера, Алиса Гребенщикова, Дмитрий Борисов, Петр Буслов, Александр Носик и другие.

Новость
Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа
По сюжету найденный без сознания на одном из тайских пляжей 70-летний Ксенофонт не помнит ничего о своей жизни — кроме имени, которое выгравировано на его часах. Несмотря на то, что говорит он только по-русски и отличается крайне тяжелым характером, герой быстро осваивается в незнакомых условиях и налаживает бизнес вместе с новыми друзьями.

Роль Ксенофонта исполнил Михаил Гомиашвили, известный по ролям в драме Резо Гигинеишвили «Заложники» и фильме Петра Левченко «Куратор». Также в комедии снялись Владимир Мишуков, Роза Хайруллина и Евгений Сангаджиев.

Фильм «Хэппи-энд» вышел в широкий прокат 1 августа.

4.3
Хэппи-энд
2019/Россия, Таиланд12+драмакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Борисов
Оскар Кучера
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Екатерина Шпица
Елена Борщева
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Алиса Гребенщикова
Хэппи-энд
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Антон Комолов
Александр Ревва
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Евгения Дмитриева
Петр Буслов
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Анна Чурина
Нелли Уварова
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Полина Пушкарук
Александр Носик
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Олеся Судзиловская
Анна Семенович
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Дарья Повереннова
Анастасия Уколова
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Ирина Безрукова
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»
Анна Семенович стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием
Нелли Уварова рассказала, почему ее больше не зовут сниматься
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Максимова и Корешков вместе представили новый сериал
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
Ольга Бузова стала ведущей премии «Муз-ТВ»
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Коронавирус помог женщине найти сестру после 50 лет разлуки Трогательная история воссоединения семьи
Популярные темы на «Детях»
Что хуже - студия или съемное жильё? 328
Жизнь после ипотеки 214
Не знаю что делать с девочкой.Никаких выводов не делает. 155
Дочь ударилась в религию. Что делать? 117
Леди
Навка и Песков отметили пятую годовщину свадьбы Фигуристка показала нежные фото с супругом.
Hi-Tech
Почему телевизор трещит по ночам. Объясняем, когда надо бежать в ремонт Что все это значит...
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь