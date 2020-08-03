Названа самая богатая российская звезда

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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», его доход в текущем году составил ($8,8 млн).

Примечательно, что многие из попавших в список Forbes артистов в разное время выступали в качестве наставников в популярном шоу «Первого канала» «Голос». Так, Билан занимал кресло наставника на протяжении пяти сезонов, Гагарина — трех, Баста, Лепс и Шнуров — двух. Билан, Гагарина и Баста также снимались в детской версии вокального телеконкурса — шоу «Голос. Дети».

7.5 Голос 2012 / Россия 12+ шоу талантов Моя оценка Хочу посмотреть