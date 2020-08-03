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3 августа 2020, Газета.Ruновость

Названа самая богатая российская звезда

Многие из попавших в список Forbes артистов в разное время были наставниками в популярном шоу «Голос»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», его доход в текущем году составил ($8,8 млн).

Вторую позицию занял певец Егор Крид ($6,9 млн), третью — Дима Билан ($6,8 млн). На четвертой строчке в списке оказался рэп-исполнитель Баста ($6,6 млн). Замкнул пятерку лидеров певец Филипп Киркоров ($6,6). В рейтинг также вошли певица Полина Гагарина ($6,4 млн), группа «Би-2» ($6 млн), певец Григорий Лепс ($5,3 млн), Иван Ургант ($5,1 млн) и другие.

Примечательно, что многие из попавших в список Forbes артистов в разное время выступали в качестве наставников в популярном шоу «Первого канала» «Голос». Так, Билан занимал кресло наставника на протяжении пяти сезонов, Гагарина — трех, Баста, Лепс и Шнуров — двух. Билан, Гагарина и Баста также снимались в детской версии вокального телеконкурса — шоу «Голос. Дети».

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса. Доходы звезд считались за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

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