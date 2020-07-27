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27 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»

Звезды поздравили всех, кто окончил школу в 2020 году
50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Канал «Муз-ТВ» провел прямую трансляцию «Московского выпускного 2020», состоявшегося в Парке Горького. Звезды российского шоу-бизнеса выступили перед ребятами на масштабной сцене на Пушкинской набережной. Выпускников поздравили Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Zivert, Анна СеменовичНаташа Королева с сыном, Рита Дакота, возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян (Dava), Ирина Дубцова, #2Маши, Niletto, «Дискотека Авария» и другие исполнители и группы.

Гагарина вспомнила, что не была в школе «идеальной ученицей», и пожелала ребятам не бояться мечтать:

Меня и мою подругу часто выгоняли с уроков за излишний темперамент. Но зато мы пронесли дружбу сквозь года, дружим с десяти лет. А выпускникам я хочу пожелать главное — мечтать смело и верить в светлое будущее!
Полина Гагарина

Шоу транслировалось целую ночь. Бывших школьников поздравили более 40 звезд «Муз-ТВ».

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