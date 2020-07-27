Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»

Канал «Муз-ТВ» провел прямую трансляцию «Московского выпускного 2020», состоявшегося в Парке Горького. Звезды российского шоу-бизнеса выступили перед ребятами на масштабной сцене на Пушкинской набережной. Выпускников поздравили Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Zivert, Анна Семенович, Наташа Королева с сыном, Рита Дакота, возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян (Dava), Ирина Дубцова, #2Маши, Niletto, «Дискотека Авария» и другие исполнители и группы.
Гагарина вспомнила, что не была в школе «идеальной ученицей», и пожелала ребятам не бояться мечтать:
Меня и мою подругу часто выгоняли с уроков за излишний темперамент. Но зато мы пронесли дружбу сквозь года, дружим с десяти лет. А выпускникам я хочу пожелать главное — мечтать смело и верить в светлое будущее!
Шоу транслировалось целую ночь. Бывших школьников поздравили более 40 звезд «Муз-ТВ».