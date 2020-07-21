Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки

Завершились съемки пятого сезона сериала «Ищейка», основанного на одноименном американском шоу. Детектив рассказывает о работе и личной жизни следователя уголовного розыска Александры Кушнир. Роль главной героини по-прежнему исполняет Анна Банщикова. Также в новых эпизодах снялись Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Гущин, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков, Борис Невзоров и другие.
В пятом сезоне, который получил 16 серий, Александра столкнется с людьми из прошлого и событиями, которые изменят ее размеренную жизнь. Параллельно с этим Кушнир продолжит распутывать сложнейшие уголовные дела и бороться за спокойствие жителей Геленджика. Банщикова отметила, говоря о пятой части истории:
Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест.
Актриса добавила, что ее персонаж справляется с любыми вызовами судьбы, и подчеркнула, что многому учится у своей героини.
Съемки пятого сезона стартовали в декабре 2019 года в Геленджике, но затем были приостановлены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Работа над новыми эпизодами шла также в Москве.
Премьера продолжения «Ищейки» состоится на «Первом канале» в новом телесезоне.