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21 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки

Работа над пятым сезоном, ранее приостановленная из-за коронавируса, подошла к концу
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фотография
21
фотография
21
фотография

Завершились съемки пятого сезона сериала «Ищейка», основанного на одноименном американском шоу. Детектив рассказывает о работе и личной жизни следователя уголовного розыска Александры Кушнир. Роль главной героини по-прежнему исполняет Анна Банщикова. Также в новых эпизодах снялись Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Гущин, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков, Борис Невзоров и другие.

В пятом сезоне, который получил 16 серий, Александра столкнется с людьми из прошлого и событиями, которые изменят ее размеренную жизнь. Параллельно с этим Кушнир продолжит распутывать сложнейшие уголовные дела и бороться за спокойствие жителей Геленджика. Банщикова отметила, говоря о пятой части истории:

Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест.
Анна Банщикова

Актриса добавила, что ее персонаж справляется с любыми вызовами судьбы, и подчеркнула, что многому учится у своей героини.

7.1
Ищейка
2016/Россиякомедиядетективный
Моя оценка

Съемки пятого сезона стартовали в декабре 2019 года в Геленджике, но затем были приостановлены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Работа над новыми эпизодами шла также в Москве. 

Премьера продолжения «Ищейки» состоится на «Первом канале» в новом телесезоне.

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