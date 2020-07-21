Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки

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В пятом сезоне, который получил 16 серий, Александра столкнется с людьми из прошлого и событиями, которые изменят ее размеренную жизнь. Параллельно с этим Кушнир продолжит распутывать сложнейшие уголовные дела и бороться за спокойствие жителей Геленджика. Банщикова отметила, говоря о пятой части истории:

Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест. Анна Банщикова

Актриса добавила, что ее персонаж справляется с любыми вызовами судьбы, и подчеркнула, что многому учится у своей героини.

7.1 Ищейка 2016 / Россия комедия детективный Моя оценка Хочу посмотреть

Съемки пятого сезона стартовали в декабре 2019 года в Геленджике, но затем были приостановлены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Работа над новыми эпизодами шла также в Москве.