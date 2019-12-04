Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»

Кинокомпания Star Media начала съемки пятого сезона детективного сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. Работа над сериалом проходит в Геленджике.

В новых сериях подполковнику полиции Александре Кушнир придется улаживать проблемы в личной жизни, распутывать преступления и справляться со сложностями на работе. По сюжету в отдел героини с проверкой из столицы приедет полковник, намеренный следить за каждым шагом Александры.

Режиссером эпизодов стал Андрей Головков, который работал также над четвертым сезоном «Ищейки». Помимо Банщиковой, в сериале задействованы Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков.

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Всего в пятом сезоне будет 16 серий. Премьера состоится в 2020 году на «Первом канале».