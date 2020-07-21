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21 июля 2020, Кино Mail.ruновость

55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии

В рамках фестиваля в Таормине при участии кинодивы была представлена документальная лента «Преданность»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Моника Беллуччи побывала на кинофестивале в Таормине, где состоялась премьера документального фильма «Преданность». Ленту снял режиссер Джузеппе Торнаторе в сотрудничестве с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Фильм рассказывает о любви модельеров к Сицилии и красоте итальянского острова. Картина призвана внести вклад в продвижение и развитие региона, пишет итальянский Huffington Post.

В «Преданности» звучит ранее неопубликованная музыка композитора и обладателя «Оскара» Эннио Морриконе, который скончался в начале июля 2020 года в возрасте 91 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

На презентации картины, кроме Беллуччи, Дольче и Габбаны, также побывали участники оперного поп-трио Il Volo.

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