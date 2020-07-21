55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии

Моника Беллуччи побывала на кинофестивале в Таормине, где состоялась премьера документального фильма «Преданность». Ленту снял режиссер Джузеппе Торнаторе в сотрудничестве с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Фильм рассказывает о любви модельеров к Сицилии и красоте итальянского острова. Картина призвана внести вклад в продвижение и развитие региона, пишет итальянский Huffington Post.
В «Преданности» звучит ранее неопубликованная музыка композитора и обладателя «Оскара» Эннио Морриконе, который скончался в начале июля 2020 года в возрасте 91 года.
На презентации картины, кроме Беллуччи, Дольче и Габбаны, также побывали участники оперного поп-трио Il Volo.