Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Актера Озана Гювена могут посадить в тюрьму более чем на 13 лет, сообщает турецкая газета Hürriyet. Как отмечает издание, прокуратура Стамбула завершила расследование по делу об избиении звездой сериала «Великолепный век» его возлюбленной Дениз Булусуз и подготовила обвинительное заключение.

Орган надзора просит приговорить Гювена к тюремному заключению за «оскорбление», «лишение свободы» и «умышленное нанесение телесного повреждения с помощью оружия» возлюбленной. Сам актер обвинения в свой адрес отрицает и подал ответный иск против Булусуз. О конфликте актера и его возлюбленной СМИ стало известно в июне. Турецкие издания пишут, что Булусуз обвинила Гювена в домашнем насилии.

«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. Шоу также транслировалось в России. Драма рассказывает о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Главные роли, помимо Гювена, в сериале исполняли Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Окан Ялабык.