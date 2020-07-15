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15 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы

Озан Гювен известен по роли Рустема-паши в популярном турецком шоу
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актера Озана Гювена могут посадить в тюрьму более чем на 13 лет, сообщает турецкая газета Hürriyet. Как отмечает издание, прокуратура Стамбула завершила расследование по делу об избиении звездой сериала «Великолепный век» его возлюбленной Дениз Булусуз и подготовила обвинительное заключение.

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Орган надзора просит приговорить Гювена к тюремному заключению за «оскорбление», «лишение свободы» и «умышленное нанесение телесного повреждения с помощью оружия» возлюбленной. Сам актер обвинения в свой адрес отрицает и подал ответный иск против Булусуз. О конфликте актера и его возлюбленной СМИ стало известно в июне. Турецкие издания пишут, что Булусуз обвинила Гювена в домашнем насилии.

Озан Гювен известен по роли коварного визиря Рустема-паши, союзника Хюррем Султан (Мерьем Узерли) в «Великолепном веке». Актер также снимался в таких сериалах и фильмах, как «Вавилон», «Космический элемент: Эпизод X», «А.Р.О.Г.» и «Фи, Чи, Пи».

«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. Шоу также транслировалось в России. Драма рассказывает о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Главные роли, помимо Гювена, в сериале исполняли Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Окан Ялабык.

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
Моя оценка

В 2014-м было снято продолжение — «Великолепный век. Империя Кесем». Действие сериала разворачивается в XVII веке. В центре событий — полная опасных приключений, интриг и страстей жизнь прекрасной фаворитки османского султана Ахмеда I Кесем Султан.

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