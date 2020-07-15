Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы

Актера Озана Гювена могут посадить в тюрьму более чем на 13 лет, сообщает турецкая газета Hürriyet. Как отмечает издание, прокуратура Стамбула завершила расследование по делу об избиении звездой сериала «Великолепный век» его возлюбленной Дениз Булусуз и подготовила обвинительное заключение.
Орган надзора просит приговорить Гювена к тюремному заключению за «оскорбление», «лишение свободы» и «умышленное нанесение телесного повреждения с помощью оружия» возлюбленной. Сам актер обвинения в свой адрес отрицает и подал ответный иск против Булусуз. О конфликте актера и его возлюбленной СМИ стало известно в июне. Турецкие издания пишут, что Булусуз обвинила Гювена в домашнем насилии.
Озан Гювен известен по роли коварного визиря Рустема-паши, союзника Хюррем Султан (Мерьем Узерли) в «Великолепном веке». Актер также снимался в таких сериалах и фильмах, как «Вавилон», «Космический элемент: Эпизод X», «А.Р.О.Г.» и «Фи, Чи, Пи».
«Великолепный век» — исторический сериал, четыре сезона которого выходили в Турции с 2011 по 2014 год. Шоу также транслировалось в России. Драма рассказывает о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан. Главные роли, помимо Гювена, в сериале исполняли Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Окан Ялабык.
В 2014-м было снято продолжение — «Великолепный век. Империя Кесем». Действие сериала разворачивается в XVII веке. В центре событий — полная опасных приключений, интриг и страстей жизнь прекрасной фаворитки османского султана Ахмеда I Кесем Султан.