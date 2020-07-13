От Андреасянов потребовали 50 млн руб. за провалившийся фильм

Кадр из фильма «Кома»

Компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна требует в суде 50 млн руб. от компании «Большое кино» Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна, сообщает «Ъ». Фантастический фильм «Кома» вышел в прокат в январе 2020 года, но вернуть вложенные в проект деньги «Марс Медиа» не смогла. По версии ответчика, проект лишился международных сделок из-за пандемии коронавируса.

7.5 Кома 2020 / Россия 16+ боевик приключения фантастика фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Бюджет «Комы» составил 250 млн рублей, в российском прокате фильм собрал 151 млн рублей. Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа», в картину также вложились киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа»), Fresh Film Армена Ананикяна и Фонд кино, выделивший на реализацию проекта 40 млн рублей безвозвратно и 60 млн рублей на условиях возврата.

Теперь «Большое кино» обсуждает с «Марс Медиа» возврат инвестиций, например, за счет ТВ-прав на фильм. Фонд кино еще не требовал возврата субсидии.

Главный герой фильма «Кома» — талантливый архитектор, который после аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В фильме сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Антон Пампушный. Режиссером стал Никита Аргунов.

Смотрите фото со съемок «Комы»: