Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
18 сериалов
Обмани меня: 18 занятных сериалов про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви

Дом

8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
13 июля 2020, Газета.Ruновость

От Андреасянов потребовали 50 млн руб. за провалившийся фильм

Речь идет о фантастическом боевике «Кома», который вышел зимой 2020 года
Кадр из фильма «Кома»

Компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна требует в суде 50 млн руб. от компании «Большое кино» Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна, сообщает «Ъ». Фантастический фильм «Кома» вышел в прокат в январе 2020 года, но вернуть вложенные в проект деньги «Марс Медиа» не смогла. По версии ответчика, проект лишился международных сделок из-за пандемии коронавируса.

7.5
Кома
2020/Россия16+боевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

Бюджет «Комы» составил 250 млн рублей, в российском прокате фильм собрал 151 млн рублей. Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа», в картину также вложились киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа»), Fresh Film Армена Ананикяна и Фонд кино, выделивший на реализацию проекта 40 млн рублей безвозвратно и 60 млн рублей на условиях возврата.

Теперь «Большое кино» обсуждает с «Марс Медиа» возврат инвестиций, например, за счет ТВ-прав на фильм. Фонд кино еще не требовал возврата субсидии.

Главный герой фильма «Кома» — талантливый архитектор, который после аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В фильме сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Антон Пампушный. Режиссером стал Никита Аргунов.

Смотрите фото со съемок «Комы»:

10
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кома
Сарик Андреасян
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Сарик Андреасян экранизирует «Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России
Студилина, Мухаметов, Хотиненко на премьере «Комы» в Праге
Создатели «Льда 2» просят у Фонда кино 75 млн руб. на досъемку
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма
Хотиненко отреагировал на «доску позора» кинематографистов
Дочь Волочковой, Водонаева, Бледанс на премьере комедии в Москве
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Российский миллиардер устроит себе на день рождения «Форт Боярд»
Нагиев снимется с Михалковой в новом фильме Андреасяна
Бывшая жена Задорнова подала в суд на «Первый канал»
Американцы купили сериал с Паулиной Андреевой за рекордную сумму
«Главкино» готовится объявить о банкротстве
В Британии откажутся финансировать фильмы про злодеев со шрамами
Назван самый высокооплачиваемый актер ТВ
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Топ-10 актеров, которые заработали больше всех в 2018 году
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
Израилю может не хватить денег на «Евровидение»
Режиссер «Зеленого слоника» снова снимет Епифанцева и Пахома
Стало известно, какой актер больше всех заработал в 2017 году
Создатели фильма «Защитники» вернули Фонду кино 50 млн рублей
Серебряков рассказал, почему отказался от съемок в фильме «Кома»
Никита Михалков рассказал, как зарабатывает 1,5 млн руб. в день
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Новые «Мстители» установили исторический рекорд по сборам
Спилберг первым в истории заработал в прокате больше $10 млрд
Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева: первые фото
Мухаметов, Аксенова и чудища: как создают грандиозный мир «Комы»
Режиссер «Легенды №17» снимет «Мастера и Маргариту»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Марк Уолберг отдаст гонорар за «Все деньги мира» жертвам насилия
Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей в США
На смену «Мамам» выйдет фильм «Папы»
Сергей Безруков собирает средства на создание нового фильма
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Джон Траволта сообщил о смерти жены
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Австралийка похудела на 40 килограммов после поездки в Турцию Местные жители оказались не слишком толерантны к ее внешнему виду
Дети
39-летняя Натали Портман в третий раз станет мамой (фото) Сама актриса пока ничего не комментирует
Леди
Известная художница похудела после занятий йогой Новая тренировка в рубрике «Зарядка со звездой»
Hi-Tech
iPhone 12 снова неприятно удивляет Раскрыты новые детали
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь