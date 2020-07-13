Звезда «Папиных дочек» рассказала о первом поцелуе на съемках

Что-то похожее мы исполняли с Сашей в фильме «Золушка 4x4» (моя первая роль). Надо сказать, Саша очень любит целоваться со мной.

Фильм-сказка о современной Золушке режиссеров Александра Баршака и Юрия Морозова вышел на экраны в 2008 году. В картине персонажи мечтали попасть не на бал, а на гонки монстрообразных внедорожников и выглядели соответственно: на героях было огромное количество косметики, безумные прически и ботинки на толстой подошве. На момент выхода картины Мельниковой было 16 лет, эта роль стала для актрисы первой в полнометражном кино.