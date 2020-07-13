Звезда «Папиных дочек» рассказала о первом поцелуе на съемках

Дарья Мельникова, сыгравшая в сериале «Папины дочки», вспомнила о первом поцелуе в своей кинокарьере. Общаясь с поклонниками в инстаграме, актриса ответила на вопрос о том, когда впервые целовалась перед камерой. По ее словам, «что-то похожее» случилось, когда она играла со звездой сериала «Кадетство» Александром Головиным в фильме «Золушка 4x4. Все начинается с желаний...»:
Что-то похожее мы исполняли с Сашей в фильме «Золушка 4x4» (моя первая роль). Надо сказать, Саша очень любит целоваться со мной.
Фильм-сказка о современной Золушке режиссеров Александра Баршака и Юрия Морозова вышел на экраны в 2008 году. В картине персонажи мечтали попасть не на бал, а на гонки монстрообразных внедорожников и выглядели соответственно: на героях было огромное количество косметики, безумные прически и ботинки на толстой подошве. На момент выхода картины Мельниковой было 16 лет, эта роль стала для актрисы первой в полнометражном кино.
Популярность Мельниковой принесла роль Жени в «Папиных дочках». Также актриса играла в фильмах и сериалах «Правила угона», «Рябиновый вальс», «Стальная бабочка», «Невидимки», «Лютый», «Однажды», «Гетеры майора Соколова», «С пяти до семи», «Мата Хари», «Крепкая броня».