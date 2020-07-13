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13 июля 2020, Газета.Ruновость

У актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус

О диагнозе актрисы сообщил ее муж
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8
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Индийская актриса Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь Арадхья заразились коронавирусом. Об этом в твиттере написал супруг Рай, индийский актер Абхишек Баччан.

Как сообщил Баччан, его жена и дочь получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию нового типа. По его словам, Айшвария и Арадхья «будут проводить карантин дома». У остальных членов семьи тест оказался отрицательным.

Айшвария Рай — актриса и модель, звезда Болливуда. Известна по фильмам «Принцесса специй», «Девдас», «Джодха и Акбар», «Невеста и предрассудки», «Влюбленные». 

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