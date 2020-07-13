У актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус

Индийская актриса Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь Арадхья заразились коронавирусом . Об этом в твиттере написал супруг Рай, индийский актер Абхишек Баччан .

Как сообщил Баччан, его жена и дочь получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию нового типа. По его словам, Айшвария и Арадхья «будут проводить карантин дома». У остальных членов семьи тест оказался отрицательным.