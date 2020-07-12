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12 июля 2020, Газета.Ruновость

29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского

Бьянка Ван Дамм исполнила в картине главную роль
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Вышел трейлер нового триллера «Темные мечты» от продюсера Александра Невского. Главную роль в нем исполнила дочь Жан-Клода Ван Дамма — 29-летняя актриса, сценарист и кинопродюсер Бьянка Ван Дамм. Режиссерское кресло занял Матиас Молтрасио.

По сюжету фильма, молодая наследница огромного состояния отправляется вместе с супругом в романтическую поездку. Путешествие грозит обернуться смертельной опасностью.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году «Темные мечты» участвовали в Каннском кинорынке Marche du Film онлайн. Осенью премьера фильма состоится в Европе и Азии.

Бьянка Ван Дамм — дочь актера Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез. В кино девушка дебютировала в 2008 году небольшой ролью в фильме «Специальное задание», в котором снялась вместе с отцом. Также Бьянка играла в картинах «Добро пожаловать в джунгли», «Игры киллеров» и «Шесть пуль», а в 2012 году исполнила главную роль в ленте «Вторжение извне».

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