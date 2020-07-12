29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского

В 2020 году «Темные мечты» участвовали в Каннском кинорынке Marche du Film онлайн. Осенью премьера фильма состоится в Европе и Азии.

Бьянка Ван Дамм — дочь актера Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез. В кино девушка дебютировала в 2008 году небольшой ролью в фильме «Специальное задание», в котором снялась вместе с отцом. Также Бьянка играла в картинах «Добро пожаловать в джунгли», «Игры киллеров» и «Шесть пуль», а в 2012 году исполнила главную роль в ленте «Вторжение извне».