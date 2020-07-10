Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу

Ведущий интернет-шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал в интервью PeopleTalk TV, кто из звезд отказался принимать участие в съемках программы. По словам Маркони, он лично приглашал Ларису Гузееву, но та ответила отказом. Владимир добавил, что сам с удовольствием посмотрел бы выпуск с ведущей «Давай поженимся!»:
Она панчи выдает направо и налево, она никого не щадит. Она была бы такая опытная, крутая женщина, которая нас бы всех там укатывала налево и направо.
По словам ведущего, он написал Гузеевой, отметив, что в его шоу команда «исследует морально-этические рамки». «То есть, как я себе вижу, это шоу — не просто приколы за приколами, за которыми ничего не стоит. Приколы есть, но есть и второе дно», — пояснил он.
Comment Out — интернет-шоу, в котором гостями становятся известные спортсмены, блогеры, представители шоу-бизнеса. Участник вытягивает карточку с именем звезды, в инстаграме которой должен оставить провокационный комментарий. Если гость отказывается, к нему применяют «наказание». В шоу участвовали Александра Бортич, Анастасия Ивлеева, Дима Билан, Баста, Ольга Бузова, Вера Брежнева.
Лариса Гузеева — телеведущая и актриса. Она ведет шоу «Давай поженимся!» и «На дачу!» на «Первом канале». На счету артистки также — роли в фильмах и сериалах «Жестокий романс», «Секретный фарватер», «Палач».