Люси Лью пожаловалась на проблемы с карьерой из-за внешности

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Американская актриса с тайваньскими корнями Люси Лью пожаловалась на сложности в карьере, сообщает The Sydney Morning Herald. Звезда «Ангелов Чарли» вспомнила, что в молодости столкнулась с трудностями в работе из-за своей нетипичной внешности.

По словам звезды, после переезда в Лос-Анджелес у нее было всего два или три прослушивания в месяц, в то время как один из ее друзей за день мог посетить порядка десяти кастингов. По словам артистки, уже тогда она поняла, что ее карьерные возможности будут ограниченными.

Лью добавила:

Но потом мне повезло с несколькими проектами. Я стала оказываться на кастингах, где выделялась среди других женщин. Я думала: «Я даже не понимаю, как смогла попасть сюда, но я выложусь по полной программе».

Люси Лью