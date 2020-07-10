Люси Лью пожаловалась на проблемы с карьерой из-за внешности

Американская актриса с тайваньскими корнями Люси Лью пожаловалась на сложности в карьере, сообщает The Sydney Morning Herald. Звезда «Ангелов Чарли» вспомнила, что в молодости столкнулась с трудностями в работе из-за своей нетипичной внешности.
По словам звезды, после переезда в Лос-Анджелес у нее было всего два или три прослушивания в месяц, в то время как один из ее друзей за день мог посетить порядка десяти кастингов. По словам артистки, уже тогда она поняла, что ее карьерные возможности будут ограниченными.
Лью добавила:
Но потом мне повезло с несколькими проектами. Я стала оказываться на кастингах, где выделялась среди других женщин. Я думала: «Я даже не понимаю, как смогла попасть сюда, но я выложусь по полной программе».
Актриса подчеркнула, что в юности была довольно наивна и не думала, что в итоге станет одной из первых женщин азиатской внешности, разбивающих голливудские стереотипы. «Я не знала, что меня ждет и чему мне нужно будет противостоять», — отметила Лью. Актриса добавила, однако, что, когда производишь впечатление белой вороны, тебе нечего терять.
Люси Лью снималась в фильмах «Счастливое число Слевина», «Учитель на замену», «Расплата», «Шанхайский полдень», «Убить Билла», сериалах «Элли Макбил», «Элементарно». В 2019 году вышло новое шоу с Лью — «Почему женщины убивают».