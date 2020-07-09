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9 июля 2020, Lenta.Ruновость

«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН

По мнению музыканта, популярная игра лишила экономику страны тысяч специалистов
Кадр телепередачи КВН

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал КВН и студентов, которые в него играют. По словам исполнителя, эти люди не тратят время на учебу в вузах и выпускаются неквалифицированными. Таким мнением он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Лоза подчеркнул, что КВН вышиб из российской экономики тысячи студентов:

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Это недоученные инженеры — и бог весть кто еще недоученный. Эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой.

Музыкант заявил, что такие «недоученные» студенты — «позор для учебного заведения». И если обычно вузы неуспевающими учениками не гордятся, то портреты участников КВН часто висят «на самом видном месте». Лоза также добавил, что ничего против юмора не имеет. Но, пояснил исполнитель, людям, которые хотят шутить, нужно «идти учиться на юмористов», иначе комедийную сцену заполнят непрофессионалы.

Напомним, телепередача КВН впервые появилась на экранах в 1961 году. Ее бессменным ведущим является Александр Масляков. Среди «выпускников» «Клуба веселых и находчивых» — такие артисты, как Михаил Галустян, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Павел Воля, Александр Ревва, Александр Гудков и многие другие. Некоторые из участников клуба, завершив выступления в КВН, создали собственные юмористические шоу — Comedy Club, «Уральские пельмени», «Даешь молодежь!».

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