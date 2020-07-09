«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал КВН и студентов, которые в него играют. По словам исполнителя, эти люди не тратят время на учебу в вузах и выпускаются неквалифицированными. Таким мнением он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Это недоученные инженеры — и бог весть кто еще недоученный. Эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой.

Музыкант заявил, что такие «недоученные» студенты — «позор для учебного заведения». И если обычно вузы неуспевающими учениками не гордятся, то портреты участников КВН часто висят «на самом видном месте». Лоза также добавил, что ничего против юмора не имеет. Но, пояснил исполнитель, людям, которые хотят шутить, нужно «идти учиться на юмористов», иначе комедийную сцену заполнят непрофессионалы.