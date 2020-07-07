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7 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ

На телеканале стартует новое шоу «Битва дизайнеров»
6
фотографий

Телеканал ТНТ запускает новое реалити-шоу «Битва дизайнеров», которое совместит программу о ремонте и конкурс талантов. Ведущим первых выпусков станет финалист проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. Позднее его сменит один из участников, ставший лучшим в пяти программах.

Бороться за победу в передаче будут дизайнеры интерьеров из разных городов России. Конкурсантам придется в сжатые сроки реализовывать проекты, располагая при этом ограниченным бюджетом. Клиентами станут обычные семьи, а судьями — именитые дизайнеры и звездные гости, в числе которых Полина Максимова, Денис Косяков и Анастасия Денисова.

Битва дизайнеров
2020/Россия12+реалити-шоуразвлекательное

Отметим, реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором участвовал Валентин Коробков, выходило на ТНТ в 2018 году. В рамках проекта певица и телеведущая Ольга Бузова искала спутника жизни. Победителем шоу стал предприниматель Денис Лебедев, но отношения с главной героиней у него в итоге не сложились. Позднее Бузову заподозрили в романе с Коробковым, который также был одним из финалистов проекта.

1.8
Замуж за Бузову
2018/Россия16+реалити-шоуразвлекательное
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Премьера «Битвы дизайнеров» состоится 11 июля в 11.00 на ТНТ.

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