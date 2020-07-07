Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ

Телеканал ТНТ запускает новое реалити-шоу « Битва дизайнеров », которое совместит программу о ремонте и конкурс талантов. Ведущим первых выпусков станет финалист проекта « Замуж за Бузову » Валентин Коробков . Позднее его сменит один из участников, ставший лучшим в пяти программах.

Бороться за победу в передаче будут дизайнеры интерьеров из разных городов России. Конкурсантам придется в сжатые сроки реализовывать проекты, располагая при этом ограниченным бюджетом. Клиентами станут обычные семьи, а судьями — именитые дизайнеры и звездные гости, в числе которых Полина Максимова , Денис Косяков и Анастасия Денисова .

Отметим, реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором участвовал Валентин Коробков, выходило на ТНТ в 2018 году. В рамках проекта певица и телеведущая Ольга Бузова искала спутника жизни. Победителем шоу стал предприниматель Денис Лебедев, но отношения с главной героиней у него в итоге не сложились. Позднее Бузову заподозрили в романе с Коробковым, который также был одним из финалистов проекта.