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6 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке

Актриса вернулась к работе после периода самоизоляции и поделилась впечатлениями
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Юлия Снигирь рассказала в инстаграме о завершении съемок сериала «Кликбейт». Актриса отметила, что возвращение к работе после длительного периода самоизоляции далось ей непросто:

Скопление людей на съемочной площадке пугает. Досняли вчера «Кликбейт» Ромы Волобуева. <...> Было весело, но очень страшно (хотелось все вокруг забрызгать спиртом).
Юлия Снигирь
Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал «Кликбейт» режиссера Романа Волобуева («Окаянные дни», «Последний министр») расскажет историю журналиста, который становится издателем телеграм-канала со скандальными расследованиями. Помимо Снигирь, роли исполнили Евгений Стычкин, Екатерина Вилкова, Анфиса Черных, Рина Гришина, Максим Виторган, Артур Ваха.

Дата премьеры проекта пока неизвестна.

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