Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке

Юлия Снигирь рассказала в инстаграме о завершении съемок сериала «Кликбейт». Актриса отметила, что возвращение к работе после длительного периода самоизоляции далось ей непросто:
Скопление людей на съемочной площадке пугает. Досняли вчера «Кликбейт» Ромы Волобуева. <...> Было весело, но очень страшно (хотелось все вокруг забрызгать спиртом).
Сериал «Кликбейт» режиссера Романа Волобуева («Окаянные дни», «Последний министр») расскажет историю журналиста, который становится издателем телеграм-канала со скандальными расследованиями. Помимо Снигирь, роли исполнили Евгений Стычкин, Екатерина Вилкова, Анфиса Черных, Рина Гришина, Максим Виторган, Артур Ваха.
Дата премьеры проекта пока неизвестна.